Названа главная опасность витамина С в добавках

Высокие дозы витамина С в добавках могут вызывать изжогу, тошноту и дискомфорт. Самый частый побочный эффект — осмотическая диарея, когда избыток витамина притягивает воду в кишечник, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова.

«Риски связаны именно с концентрированными добавками, особенно в форме чистой аскорбиновой кислоты. Высокие дозы (обычно от 1000 мг в сутки), принятые натощак, могут вызывать изжогу, тошноту и дискомфорт. Самый частый побочный эффект — осмотическая диарея, когда избыток витамина притягивает воду в кишечник. Людям с уже имеющимися проблемами (такими как ГЭРБ или гастрит с повышенной кислотностью) следует быть особенно осторожными с такими добавками и выбирать щадящие, буферизованные формы (например, аскорбат кальция), обязательно проконсультировавшись с врачом», — объяснила врач.

Меньщикова также подчеркнула: основным и самым безопасным источником витамина С должна оставаться пища: сбалансированный рацион, построенный по принципу «радуги», то есть богатый разноцветными овощами, зеленью и фруктами, полностью покрывает суточную потребность взрослого человека в 75–90 мг, не раздражая при этом слизистую желудка.