Какие лекарства опасно принимать во время аномальной жары

Европейские медики предупредили, что ряд распространённых лекарственных препаратов может усиливать риски для здоровья во время аномальной жары, нарушая терморегуляцию организма или подавляя чувство жажды, что особенно опасно для пожилых людей, детей и пациентов с хроническими заболеваниями.

© Сибмеда

Во время аномальной жары в Италии в отделение неотложной помощи поступил 14-летний пациент с острой почечной недостаточностью. Как выяснилось, симптомы теплового удара у подростка усугубил приём агониста рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) – препарата, подавляющего чувство жажды и вызывающего тошноту.

Препараты на основе GLP-1 пополнили список медикаментов, способных провоцировать опасные побочные эффекты при резком повышении температуры. В этот перечень также входят диуретики, бета-блокаторы, нейролептики и антидепрессанты, которые могут нарушать способность организма регулировать температуру или ослаблять чувство жажды, – рассказывает Medscape.

В рамках проекта ADAPT-HEAT исследователи из Германии создают справочник CALOR, призванный помочь врачам выявлять и контролировать приём лекарств, опасных при сильной жаре. Список составлен на основе анализа данных медицинского страхования и включает препараты, наиболее часто назначавшиеся пациентам с неблагоприятными исходами во время жары.

Эксперты отмечают, что наибольшему риску подвержены дети, пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек или психическими расстройствами, а также люди, принимающие несколько видов лекарств одновременно.

Список препаратов, требующих особого внимания при назначении в жару

Диуретики. Эти препараты усиливают выведение жидкости из организма, что в условиях жары может привести к критическому снижению объёма крови. В сочетании с естественным обезвоживанием в жару это повышает риск резкого падения давления, обмороков и острой почечной недостаточности.

Антигипертензивные средства, включая бета-блокаторы и ингибиторы АПФ, могут снижать способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к тепловому стрессу. Некоторые из них уменьшают кожный кровоток, что затрудняет естественное охлаждение организма и повышает риск перегрева.

Нейролептики и антидепрессанты влияют на работу центральной нервной системы и могут нарушать механизмы терморегуляции в головном мозге. Кроме того, отдельные препараты этой группы способны усиливать потоотделение, что в условиях жары ускоряет потерю жидкости и электролитов, повышая риск серьёзного обезвоживания.

Агонисты GLP-1, которые всё чаще применяются для лечения диабета и ожирения, подавляют чувство жажды и нередко вызывают тошноту. Пациент не испытывает желания пить, при этом продолжает терять жидкость из-за высокой температуры, что может привести к нарушениям кислотно-щелочного баланса – метаболическому алкалозу или ацидозу. Человек чувствует насыщение, не осознаёт потребности в воде и может не заметить нарастающее обезвоживание.

Инсулин и термочувствительные препараты. Под воздействием тепла такие лекарства могут разрушаться, они чувствительны к температуре и требуют хранения в холодильнике.

Ингаляторы в баллончиках под давлением – их использование может стать опасным при экстремальных температурах.

Специалисты рекомендуют пациентам, принимающим указанные препараты, в жаркую погоду уделять особое внимание водному балансу, консультироваться с врачами по поводу коррекции терапии и соблюдать условия хранения лекарств.