Врач назвал неочевидные причины зуда кожи головы

Зуд кожи головы часто списывают на «неправильный» шампунь или сухой воздух, но на деле всё гораздо сложнее. О возможных причинах зуда в беседе с «Чемпионатом» рассказал трихолог, дерматовенеролог клиники «Доктор Волос» Олег Бучаров.

© Чемпионат.com

По словам врача, причин зуда много, и часть из них связана с особенностями самой кожи головы и её микробиома. Спровоцировать неприятные ощущения могут и ошибки в уходе, например, слишком редкое или, наоборот, слишком частое мытьё головы агрессивными средствами.

«Горячая вода и термоприборы нередко приводят к излишней сухости кожи», — добавил Бучаров.

Свою роль могут играть и хронические стрессовые ситуации, когда человек постоянно расчёсывает голову и повреждает кожный барьер. Кроме того, врач назвал среди факторов дефициты некоторых витаминов и микроэлементов (железа, цинка, витаминов B6 и B12), безжировые диеты и несоблюдение питьевого режима.

Иногда зуд становится симптомом кожных заболеваний, подчеркнул трихолог. Он возникает при псориазе, себорейном дерматите, красном плоском лишае.

Есть и отдельный «красный флаг», на который врач советует обращать внимание: зуд, усиливающийся к ночи. По словам Бучарова, это частый спутник педикулёза.

Важно не заниматься самолечением и своевременно обратиться к специалисту и получить профессиональную помощь.