Зубной щетки недостаточно: простые способы улучшить здоровье зубов

Стоматологическое здоровье формируется в первую очередь благодаря повседневным привычкам. Даже, казалось бы, небольшие ритуалы, из которых строится рутина по уходу за зубами и деснами, существенно влияют на их состояние, предотвращая появление кариеса и воспалений. О простых способах поддержания гигиены и здоровья рта рассказал «Вечерней Москве» научный сотрудник ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», глава Ассоциации гигиенистов стоматологических Олесь Шевченко.

Из чего состоит комплексный уход за зубами

По словам эксперта, основной элемент домашней заботы о зубах — их чистка два раза в день. Однако зубной щетки недостаточно для полноценного очищения и избавления от вредоносных бактерий. Эффективность дополнительных средств научно подтверждена: использование зубной нити и ирригатора может снизить риск воспаления десен.

К тому же обычная зубная щетка не способна качественно очистить труднодоступные участки во рту, такие как пространство между зубами. Однако с этой задачей успешно справляются специальные межзубные ершики с тонкой стержневидной основой, которые в том числе помогают бороться с налетом. В качестве профилактической меры Шевченко также подчеркнул важность ежегодных визитов к стоматологу-гигиенисту.

Польза жвачки для здоровья зубов

Эксперт также обращает внимание на важность дополнительной гигиены после приема пищи. Дело в том, что после еды во рту создается благоприятная среда для размножения бактерий, которые формируют зубной налет. Чтобы избавиться от остатков пищи, в качестве вспомогательного средства для ухода за полостью рта можно использовать жевательную резинку без сахара.

Научно доказано, что жвачка способна сократить количество вредоносных бактерий на поверхности зубов. А также она стимулирует активное слюноотделение, способствующее нейтрализации кислотности во рту, что заметно снижает риск возникновения кариеса.

Оставшиеся во рту после еды бактерии разрушают часть минералов эмали, необходимых для сохранения здоровья и защиты зубов. А использование жевательной резинки без сахара способствует восполнению их запаса, так как она участвует в реминерализации — процессе укрепления эмали. Это возможно благодаря активной выработке слюны при жевании, богатой полезными элементами, например кальцием и фосфатом, которые повышают устойчивость зубов к различным стоматологическим заболеваниям.

Как укрепить зубы

Эксперт отметил и роль питания для сохранения стоматологического здоровья. Можно дополнительно включать в рацион молочные продукты, ведь потребление молока и кисломолочной пищи может оказывать защитное действие от пародонтита — воспаления тканей, окружающих корень зуба. Зачастую это заболевание развивается на фоне некачественной гигиены рта, которая приводит к скоплению зубного налета и активному размножению опасных бактерий. К тому же молочные продукты — хороший источник кальция, способствующего укреплению альвеолярной кости, где располагаются корни зубов.

