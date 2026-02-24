Почему артроз все чаще поражает молодых людей

Современная медицина фиксирует тревожную тенденцию: заболевание, которое традиционно считалось уделом пожилых людей, всё чаще диагностируется у пациентов молодого возраста.

Речь идёт об артрозе, заявила в интервью NEWS.ru тренер Ольга Яблокова. При этом она связала данное явление с особенностями современного образа жизни.

«Артроз принято считать болезнью пожилых людей, но, к сожалению, сегодня он всё чаще поражает молодых в возрасте 25-35 лет», – рассказала медик.

По её словам, разрушение хрящевой ткани происходит не только из-за естественного старения организма, но и под влиянием внешних факторов. Основными причинами раннего развития артроза она назвала неправильный образ жизни и чрезмерные нагрузки.

Особенно опасны интенсивные занятия спортом без должной подготовки и нарушения техники выполнения упражнений. Не менее губительным фактором оказывается малоподвижный образ жизни, характерный для многих современных профессий.

«Суставы изнашиваются не только от возраста. Хрящи реагируют на нагрузку, травмы, лишний вес, сидячий образ жизни, некачественное питание и вредные привычки», – пояснила собеседник издания.

Отсутствие достаточной физической активности, добавила она, приводит к ослаблению мышечного корсета и нарушению питания суставных тканей. Важным фактором риска становятся даже давно полученные травмы.