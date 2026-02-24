Врач раскрыл секрет полезных для глаз продуктов

Зрение под защитой: врач раскрыла секрет полезных для глаз продуктов
Забота о здоровье глаз становится всё более актуальной в современном мире.
Врач общей практики и гериатр Елена Павлова в интервью NEWS.ru рассказала о продуктах, способных поддержать зрительную функцию и замедлить возрастные изменения. В частности, она отметила важность правильного питания для здоровья органов зрения.
«Продукты, богатые особыми нутриентами, действительно помогают защитить клетки сетчатки от разрушения, – подчеркнула медик. – Хотя полностью вылечить нарушения зрения с помощью диеты невозможно, правильно подобранный рацион способен значительно поддержать здоровье глаз».
Ключевую роль здесь, добавила Павлова, играют вещества, предотвращающие оксидативный стресс и замедляющие возрастные изменения.
Особую ценность, по её словам, представляют продукты, содержащие лютеин и зеаксантин. Эти полезные компоненты можно найти в яичных желтках, шпинате, капусте кале, кукурузе и тыкве.
Не менее важны омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают работу сетчатки и фоторецепторов, помогают при синдроме сухого глаза. Их источником служит жирная морская рыба – лосось, скумбрия, сардина, а также оливковое масло.
Для сохранения зрения необходимы также витамины С, Е и цинк, обладающие антиоксидантными свойствами.
«Получить их можно из цитрусовых, орехов, болгарского перца и бобовых культур», – резюмировала врач общей практики.