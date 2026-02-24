Найдена неожиданная причина ухудшения здоровья полости рта

Одновременный прием пяти и более препаратов может негативно отражаться на состоянии полости рта у пожилых людей. К такому выводу пришли авторы обзора, посвященного влиянию множественной лекарственной терапии на стоматологическое здоровье. Работа опубликована в Frontiers in Dental Medicine (FDM).

По данным ученых, более 30-40 процентов людей старше 65 лет регулярно принимают несколько лекарств, а при хронических заболеваниях этот показатель еще выше. Исследователи отмечают, что многие распространенные препараты, в том числе антидепрессанты, антигипертензивные средства и лекарства с антихолинергическим действием, снижают слюноотделение. Развивается ксеростомия (сухость во рту), которая повышает риск кариеса, кандидоза, воспалительных поражений слизистой и заболеваний десен. Кроме того, некоторые лекарства могут вызывать разрастание десневой ткани, язвы, изменение вкуса и затруднять ношение протезов.

Ситуацию усложняет то, что пациенты нередко воспринимают сухость и дискомфорт как «нормальное старение» и не сообщают о симптомах врачу. При этом стоматологи не всегда имеют полный доступ к информации о назначенной терапии, а взаимодействие между медицинскими и стоматологическими службами остается фрагментарным.

Авторы подчеркивают необходимость междисциплинарного подхода: регулярного пересмотра списка препаратов совместно с врачом и фармацевтом, снижения при возможности лекарственной нагрузки, а также усиленной профилактики — использования высокофтористых паст, средств для увлажнения слизистой и индивидуальных рекомендаций по гигиене. Такой подход может помочь сохранить не только здоровье зубов, но и качество жизни пожилых пациентов.