Какие пластические операции не возьмется делать ни один хирург

В современной пластической хирургии существует ряд процедур, от которых квалифицированные специалисты категорически отказываются даже за большие деньги.

Об этом в интервью NEWS.ru, заявил пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, это связано с высоким риском осложнений и потенциальной опасностью для здоровья пациентов.

«Пластическая хирургия – это не волшебство, а серьёзная медицина, – подчеркнул он. – Истинный профессионал ставит во главу угла здоровье и безопасность пациента, а не сиюминутную моду. Некоторые популярные процедуры могут представлять реальную угрозу жизни».

Одной из самых опасных операций врач назвал радикальную липосакцию. Попытка удалить большое количество жира за один раз, предупредил хирург, чревата серьёзными последствиями: от жировой эмболии до грубых деформаций тела и нарушений метаболизма.

Не менее рискованными, добавил Алексанян, считаются модные процедуры, продиктованные трендами социальных сетей. Так, ринопластика «по канонам соцсетей», отметил он, может привести к потере индивидуальности и функциональным нарушениям.

«Задача пластического хирурга – создать гармоничный облик, а не слепо копировать чужие черты», – пояснил специалист.

Также под запрет попадают операции по удалению комков Биша, рекламируемые как способ получить выразительные скулы. Такие вмешательства лишают лицо естественного объёма и могут привести к преждевременному старению.

Врач предостерегает и от установки чрезмерно больших имплантов при маммопластике, что чревато хроническими болями и деформациями.