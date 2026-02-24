Как справиться с тягой к сладкому после еды

Знакомо чувство, когда после сытного ужина внезапно хочется пирожное? Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с aif.ru объяснила, что это не жадность, а работа «гедонистического контура» мозга: сладкое для нас — не еда, а награда.

«Желудок и мозг по‐разному реагируют на сладости, — пояснила эксперт. — Даже после обильного приёма пищи желудок может поднапрячься и выделить место. Если его сильно просят, он расслабляется и расширяется, ведь мягкий десерт не потребует серьёзной механической работы».

Эксперт предупреждает: постоянная стимуляция дофаминовых рецепторов вкусной едой снижает их чувствительность. Чтобы получить прежнее удовольствие, человеку требуется все больше сладкого, что ведёт к перееданию и набору лишнего веса.

Чтобы разорвать этот круг, специалист рекомендует шесть способов.