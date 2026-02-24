Биолог рассказала, как справиться с тягой к сладкому после еды
Знакомо чувство, когда после сытного ужина внезапно хочется пирожное? Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с aif.ru объяснила, что это не жадность, а работа «гедонистического контура» мозга: сладкое для нас — не еда, а награда.
«Желудок и мозг по‐разному реагируют на сладости, — пояснила эксперт. — Даже после обильного приёма пищи желудок может поднапрячься и выделить место. Если его сильно просят, он расслабляется и расширяется, ведь мягкий десерт не потребует серьёзной механической работы».
Эксперт предупреждает: постоянная стимуляция дофаминовых рецепторов вкусной едой снижает их чувствительность. Чтобы получить прежнее удовольствие, человеку требуется все больше сладкого, что ведёт к перееданию и набору лишнего веса.
Чтобы разорвать этот круг, специалист рекомендует шесть способов.
- Ешьте медленно. Чувство насыщения приходит через 20-40 минут. Дайте мозгу время понять, что вы уже наелись.
- Добавьте белок и клетчатку. Мясо, рыба, салаты и крупы дают длительную сытость и кормят полезные бактерии в кишечнике.
- Используйте оливковое масло. Омега-9 помогает усмирить аппетит.
- Добавляйте острые специи. Специи вызывают выработку гормонов удовольствия и блокируют гормоны голода.
- Проверьте дефициты. Иногда организм просит сладкого, когда ему не хватает магния, цинка или железа.
- Высыпайтесь и снизьте уровень стресса. Это главные провокаторы тяги к сладкому.