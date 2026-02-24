Как стресс может привести к потере до 60% волос за месяц

Эмоциональные перегрузки и сильные потрясения могут привести к заметному поредению волос. О том, как стресс влияет на шевелюру, рассказала врач-трихолог Мария Васильева.

"В ответ на стресс организм активирует эндокринную систему, которая начинает усиленно вырабатывать так называемые гормоны стресса - кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон. Их повышенная концентрация влияет на тонус сосудов и вызывает их спазм, включая мельчайшие, которые обеспечивают питание волосяных фолликулов", - пояснила она в беседе с Life.ru.

В результате хронического или часто повторяющегося стресса нарушается естественный цикл роста волос: активная фаза сокращается, а волосы раньше времени переходят в стадию покоя. Так начинает развиваться телогеновая алопеция. Как правило, она проявляется спустя 1-3 месяца после сильного переживания и может коснуться до 60% волосяного покрова.

Причем действие гормонов стресса не ограничивается только волосами, добавила Васильева. Оно также усиливает течение хронических дерматологических заболеваний, ухудшая состояние кожи.

"На фоне нервного перенапряжения могут обостряться псориаз, себорейный и атопический дерматит, а в ряде случаев запускаться аутоиммунные реакции, такие как гнездная алопеция или красный плоский лишай", - предупредила врач.

Она не рекомендовала пытаться решить проблему выпадения волос в домашних условиях. Лучше обратиться к специалисту, который проведет диагностику и подберет правильное лечение, которое остановит патологический процесс и постепенно восстановит рост волос.