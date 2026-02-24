Чем опасен избыток клетчатки в рационе

Новый пищевой тренд «файбермаксинг», основной идеей которого является принцип «чем больше клетчатки в рационе, тем лучше», может привести к ухудшению самочувствия, заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова. О последствиях избытка пищевых волокон в рационе она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Взрослым людям, по словам врача, рекомендуется ежедневно употреблять около 25-30 граммов клетчатки. Превышение этой нормы грозит неприятными проблемами со здоровьем.

«Несмотря на пользу клетчатки, ее избыток в рационе может приводить к повышенному газообразованию и вздутию живота. Кроме того, если по принципу файбермаксинга увеличивать долю клетчатки в рационе в ущерб другим важным компонентам питания, например, таким как белок и полезные жиры, это может спровоцировать дефицит важных питательных веществ в организме и потерю мышечной массы», — предупредила врач.

Чтобы клетчатка приносила организму только пользу, она рекомендовала стараться сбалансированно питаться. Ежедневный рацион должен содержать не только источники пищевых волокон, но и полезные жиры, белки, сложные углеводы, витамины и минеральные вещества, напомнила специалистка.

