Ученые выяснили, какая диета снижает риск инсульта у женщин

Последние результаты крупного научного исследования показывают, что соблюдение средиземноморской диеты может значительно снизить риск инсульта у женщин — одного из ведущих факторов смертности и инвалидности в мире.

© Unsplash

Исследование, опубликованное в журнале Neurology Open Access, охватило более 105 000 женщин, за которыми наблюдали в течение 21 года.

Участницам, которые в наибольшей степени следовали принципам средиземноморского питания — включая богатый растительными продуктами рацион с оливковым маслом, овощами, фруктами, цельными зернами, бобовыми и рыбой, а также ограниченным потреблением красного мяса и насыщенных жиров — специалисты зафиксировали существенно более низкий риск инсульта.

В среднем у них вероятность любого типа инсульта была на 18 % ниже, чем у тех, кто меньше придерживался этих принципов. Риск ишемического инсульта снизился на 16 %, а риск геморрагического инсульта — на 25 %.

Исследователи отмечают, что эти результаты остаются значимыми даже после учета других факторов риска, включая возраст, уровень физической активности, курение и другие аспекты образа жизни.

Это означает, что именно питание может играть важную роль в долгосрочной профилактике сосудистых заболеваний у женщин.

Средиземноморская диета давно считается одним из самых полезных моделей питания для здоровья сердца и сосудов: ее компоненты снижают воспаление, помогают контролировать уровень сахара и холестерина, а также способствуют поддержанию нормального артериального давления — всех факторов, связанных с риском инсульта.

