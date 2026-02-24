Нарколог рассказал, как снизить количество потребляемого алкоголя

Международное исследование показало: эффективнее моральных убеждений и запретов меньше пить помогает сочетание шок‑информации о связи спиртного с онкологией и простая привычка записывать каждую порцию.

Уйти от привычки пить можно не только силой воли или медицинским вмешательством, заявили ученые после эксперимента с участием 8 000 добровольцев.

Как оказалось, наиболее действенной является комбинация двух простых инструментов: осознание связи алкоголя и рака, а также учет выпитого.

По словам нарколога Сергея Шувалова, переход от эмоционального запрета к рациональному инструменту работает лучше.

"Информация о канцерогенности действует как холодный душ, а учёт выпитого превращает абстрактную проблему в конкретные цифры. Это заставляет мозг принимать другое решение", - добавил врач.

Психологи утверждают, что привычные лозунги давно превратились в фоновый шум и не дают эффекта. Запись дозы разрушает самообман, так как то, что кажется «одной рюмкой», при подсчёте превращается в ощутимую недельную или месячную нагрузку. По мнению экспертов, именно внутреннее осознание, возникшее из конкретной цифры, стимулирует изменение поведения гораздо надежнее внешнего давления.

