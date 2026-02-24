Кардиолог ответил, есть ли польза в субпродуктах для спортсменов

Врач-кардиолог Евгений Аверин в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, действительно ли спортсменам полезно есть субпродукты. По словам эксперта, высокая питательная плотность делает их ценной пищей, особенно для тех, кто ведёт активный образ жизни. Печень, почки, сердце и другие органы позволяют получать максимум полезных веществ при относительно небольшом объёме еды.

«При высоких нагрузках организм тратит не только калории, но и огромное количество микроэлементов и коферментов. Субпродукты помогают быстро закрыть эти потребности. Фактически это природный концентрат витаминов и биологически активных веществ с высокой биодоступностью», — сказал эксперт.

Для спортсмена, теряющего микроэлементы с потом и имеющего повышенные потребности при восстановлении, это эффективный способ закрыть дефициты без добавок. Но ключевой фактор — не «особый белок», а именно микронутриентная насыщенность.