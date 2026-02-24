Иммунолог объяснил, как поддержать организм перед весенним авитаминозом

Семь "золотых" правил: врач объяснила, как поддержать организм перед весенним авитаминозом
С приближением сезона простуд и весеннего дефицита витаминов главный внештатный аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Югры Людмила Трофимова поделилась, что именно ослабляет иммунитет и как помочь организму стать крепче.
По статистике Всемирной организации здравоохранения, всего около 10% людей обладают настолько сильным иммунитетом, что почти не болеют. Еще у 10% диагностирован врожденный иммунодефицит, из‑за чего они часто сталкиваются с заболеваниями. А вот у оставшихся 80% состояние иммунной системы во многом определяется образом жизни и внешними условиями.
Специалист подчеркивает: задумываться об укреплении защитных сил стоит заранее, не дожидаясь болезни. Работать на опережение всегда эффективнее. Чтобы иммунитет не подводил, Людмила Трофимова советует подходить к вопросу комплексно и пересмотреть повседневные привычки. По ее словам, важно следовать семи "золотым" правилам.
- Сбалансированное питание. Еда должна покрывать потребности организма в витаминах и микроэлементах. В рационе обязательно должна быть клетчатка – овощи, фрукты, злаки. А вот сладкое и сахар лучше ограничить, поскольку они снижают активность иммунных клеток.
- Отказ от токсинов. Курение и алкоголь стоит исключить полностью. Также врач обращает внимание на психоактивные вещества, которые могут скрываться в энергетиках и некоторых продуктах под видом добавок и консервантов.
- Качественный сон. Полноценный ночной отдых – не роскошь, а необходимость. Организму нужно не менее 8 часов сна для восстановления.
- Забота о психике. Важно беречь свое эмоциональное состояние, учиться расслабляться и снижать уровень стресса.
- Движение без фанатизма. Регулярная, умеренная физическая активность – будь то бег, плавание или утренняя зарядка – улучшает кровообращение и обмен веществ.
- Вакцинация. Своевременные прививки помогают выработать защиту от опасных инфекций и избежать тяжелого течения заболеваний.
- Разумный подход к лекарствам. Никакого самолечения. Особенно это касается антибиотиков и иммуномодуляторов – их прием возможен только по назначению врача.
По мнению специалиста, соблюдение этих простых рекомендаций позволит большинству людей – тем самым 80%, у кого иммунитет зависит от образа жизни, – чувствовать себя здоровее и значительно реже болеть. Об этом пишет издание Ugra-news.ru.