Чемпион по бодибилдингу рассказал, как правильно бороться с лишним весом

Многие сибиряки бросают спортивные тренировки, когда продолжительное время не видят результатов по снижению веса или набору мышечной массы. О том, как преодолеть эту проблему, рассказал чемпион России по бодибилдингу Андрей Арбузов.

«Если цель в тренажёрном зале уже поставлена, будь то снижение веса или набор мышечной массы, первое, что нужно сделать, это зафиксировать отправную точку. Измерить собственный вес — лучше утром натощак, сделать замеры: объём талии, груди, ягодиц, бёдер, рук. Сделать фотографии фронтально, боком и со спины — утром, всегда в одинаковом освещении. В дальнейшем это поможет адекватно отслеживать прогресс и не поддаваться переменам в настроении, когда кажется, что стоишь на месте», — приводит «Город Прима» слова мастера спорта, чемпиона России по бодибилдингу, победителя в абсолютной категории Siberian Power Show Андрея Арбузова.

Он также посоветовал установить тайминг для собственного преображения, например, сбросить три килограмма за месяц или добавить два сантиметра в бицепсах. При этом при больших запросах необходимы и промежуточные цели.

Среди причин неудач могут быть низкая вариативность упражнений, а также недоедание или переедание под влиянием настроения.