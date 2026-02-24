Выяснилось, кому нельзя есть квашеную капусту

Как оказалось квашеную капусту не стоит есть людям, страдающим от гастрита, язвенной болезни, синдрома раздраженного кишечника и прочих заболеваний ЖКТ. Также ее нужно убрать из рациона людям с артериальной гипертензией и заболеваниями почек.

© globallookpress

«Употреблять этот продукт не рекомендуется, потому что даже небольшие порции могут стать причиной болей в животе, вздутия, изжоги, скачков давления», — рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

В тоже время, если у вас нет проблем со здоровьем, то квашеная капуста принесет пользу. Ибо это полезный функциональный продукт.

