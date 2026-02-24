Эксперт предостерег группу людей от Великого поста

Категорически не рекомендовано держать Великий пост при диабете, ожирении, хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, анемии или сердечно-сосудистых проблемах, сообщила ТАСС руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

«Резкий переход на новый тип рациона может повлиять на усвоение и эффективность лекарственных препаратов. Это особенно критично при таких состояниях, как сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия или сердечно-сосудистые проблемы. Врач поможет объективно оценить возможные риски, даст индивидуальные рекомендации и при необходимости скорректирует терапию или назначит дополнительные анализы для контроля ключевых показателей», — сказала она.

По ее словам, если есть малейшие проблемы со здоровьем, самовольное изменение модели питания противопоказано. Консультация с врачом перед любыми изменениями в питании строго обязательна. Специалист может порекомендовать прием витаминов, которые сложно получить в достаточном объеме из растительной пищи.

Великий пост — самый строгий и долгий из постов православного христианства — начинается в понедельник. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 12 апреля празднованием Пасхи, или Воскресения Христова. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру — в Лазареву субботу. При этом в церкви отмечают, что каждый верующий может определить свою меру поста вместе со своим духовным наставником или врачом, исходя из своего здоровья и жизненных обстоятельств.