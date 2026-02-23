Почему появляется тошнота по утрам: семь возможных причин

Рассказываем, в каких ситуациях стоит бить тревогу.

Утреннюю тошноту часто списывают на переутомление или съеденный накануне ужин, надеясь, что неприятное ощущение пройдёт само. Но если симптом начинает мешать обычному ритму жизни, возникает несколько дней подряд или сопровождается другими настораживающими сигналами, это может говорить о проблемах со здоровьем.

Дмитрий Рытько, врач-гастроэнтеролог:

«Причин у утренней тошноты может быть множество — от относительно безобидной функциональной диспепсии на фоне хронического стресса и нерегулярного питания до серьёзных проблем, таких как обострение гастрита, панкреатита, заболеваний желчного пузыря или эндокринные нарушения. Врач не только проведёт осмотр, но и подробно расспросит вас об образе жизни, питании и всех сопутствующих симптомах, на которые вы, возможно, не обращали внимания. Это поможет точно определить источник проблемы и назначить необходимое обследование».

Проблемы с ЖКТ

Симптом утренней тошноты может проявляться при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), таких как:

гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод) возникает, как правило, после приёма пищи;

гастрит. Вызывает воспалительные процессы в 12-перстной кишке и сопровождается изжогой и чувством вздутия;

холецистит. При заболевании характерны утренняя тошнота и боль в правом подреберье;

панкреатит – воспаление поджелудочной железы. Это заболевание коварно и, подобно вышеперечисленным, часто переходит в хроническую форму;

колит и энтерит. Воспалительные заболевания толстого и тонкого кишечника всегда сопровождаются тошнотой, болью в животе и проблемой с пищеварением;

синдром раздражённого желудка. Стресс, погрешности в питании – всё это ведёт к усиленному выделению соляной кислоты, которая вызывает неприятные ощущения в области желудка и приводит к тошноте;

язвенная болезнь желудка. Помимо тошноты, у человека наблюдается боль в груди или боку, нередко рвота и изжога.

Приступ аппендицита

Нередко сильная тошнота сопровождает приступ аппендицита. Помимо этого симптома, у человека поднимается температура тела и болит правый бок. Такие симптомы нельзя игнорировать: при малейшем промедлении возможны серьёзные последствия.

Стресс

Одна из частых причин утренней тошноты. Это психосоматическое состояние, которое требует тщательной проработки проблемы и решения её с помощью специалиста.

Переживания, конфликты в семье и на работе приводят к тому, что мозг продолжает усиленную работу даже в ночное время: в подобных случаях нередка бессонница. Тревога, терзающая вас, в свою очередь, нарушает работу ЖКТ, либо замедляя его моторику, либо, напротив, ускоряя. Тем самым появляется неприятное ощущение тошноты.

Для нормализации состояния рекомендуется включать в ежедневное расписание физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе. Помогают йога, медитация и отказ от вредных привычек.

Недостаток сна

Бессонница может вызывать ощущение тошноты после пробуждения. Это происходит из-за нарушений в работе вегетативной системы и метаболизма.

Поверхностный сон, недосып, частые беспричинные пробуждения в ночное время – всё это влечёт за собой сбои в работе пищеварительной системы, возникновение спазмов сосудов, что является причиной плохого самочувствия, приводящего к тошноте и головокружению.

Наладить сон можно соблюдая режим, практикуя йогу и медитацию. Не забывайте о водном балансе, чтобы избежать обезвоживания.

Гипогликемия

Нередки случаи, когда уровень сахара в крови падает исключительно в ночное время. Соответственно, пробуждение сопровождается тошнотой и головокружением. Помимо этого, прибавляются и другие симптомы: холодный пот, слабость, головная боль и учащённое сердцебиение. Часто приступ гипогликемии случается ввиду длительного отсутствия приёма пищи.

Мигрень

Светобоязнь и повышенная чувствительность к звукам, характерные для мигрени, часто сопровождаются тошнотой и иногда – рвотой. Также может повышаться внутричерепное давление, которое вызывает тошноту и слабость. Скачки артериального давления усиливают вышеперечисленные симптомы и провоцируют спазм сосудов.

Паразитарные болезни

Инфицирование лямблиями, гельминтами – одна из причин утренней тошноты, которая возникает из-за интоксикации организма продуктами паразитарного метаболизма. Кроме того, происходит повреждение слизистой ЖКТ и возможны аллергические реакции.

Помимо вышеперечисленных причин, тошнота по утрам может появляться после приёма некоторых лекарственных препаратов.

Что делать, если тошнит по утрам?

Игнорировать столь неприятный симптом, как утренняя тошнота, ни в коем случае не рекомендуется. В первую очередь необходимо записаться на приём к врачу.

Что можно сделать самостоятельно до визита к специалисту? Прежде всего стоит пересмотреть свои привычки:

начинайте день со стакана тёплой воды, чтобы «запустить» пищеварение;

исключите на время тяжёлую, жирную и острую пищу, особенно на ночь;

eшьте небольшими порциями, не пропускайте завтрак.

Самолечение, особенно бесконтрольный приём лекарств, может быть не только неэффективным, но и опасным, так как смажет картину заболевания и отсрочит постановку верного диагноза.