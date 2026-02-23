Любовь к сладкому до беспамятства: как десерты приводят к деменции

Люди, которые регулярно едят сладости в больших количествах, рискуют не только набрать лишний вес, но и столкнуться с деменцией. Специалисты выяснили, что десерты на перекус провоцируют резкие скачки сахара в крови, что приводит к напряжению в мозге и нарушению нейронных связей, которые ответственны за запоминание информации. Так ли это на самом деле и какие сладости наиболее опасны для мозга, «Вечерняя Москва» спросила у диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой.

Почему сладкое провоцирует деменцию

Как рассказала врач, современные исследования доказывают, что существует связь между пищевыми привычками и нарушением когнитивных функций мозга.

Когда человек ежедневно употребляет много сладкого, у него развивается инсулинорезистентность — это состояние, при котором клетки организма теряют восприимчивость к инсулину. На фоне постоянного потребления сладостей организм сталкивается со скачками глюкозы в крови, из-за чего поджелудочная железа начинает активнее вырабатывать инсулин. Со временем нейроны перестают на него реагировать. Мозг впадает в энергетический голод, потому что не ощущает глюкозу в крови. И это становится одним из факторов развития деменции, — предупредила Писарева.

Также избыточное количество сахара в крови запускает воспалительные процессы в сосудах и со временем приводит к их разрушению, что тоже является одним из факторов, ведущих к деменции, рассказала врач.

Глюкоза в большом количестве повреждает стенки сосудов, делает их более жесткими и проницаемыми, за счет чего ухудшается кровоснабжение мозга. Он испытывает дефицит кислорода и питательных веществ. А системное воспаление в сосудах на фоне повышенного сахара нарушает нейронные связи, — пояснила собеседница «ВМ».

Какое сладкое убивает мозг

Диетолог подчеркнула, что любое сладкое в равной степени разрушает мозг, если есть его в больших количествах.

Любой сахар при попадании в организм расщепляется на глюкозу и фруктозу, вне зависимости от того, что именно съел человек. Поэтому важно есть сладкое в умеренном количестве, чтобы контролировать уровень глюкозы в крови и не допустить разрушения сосудов и кислородного голодания мозга, — пояснила Писарева.

Однако среди наиболее опасных сладостей для мозга врач назвала:

сладкие газировки;

соки;

конфеты;

выпечку из белой муки.

Они вызывают резкий скачок инсулина в крови и ускоряют процесс разрушения сосудов. Их избыток запускает опасные механизмы, ведущие к развитию деменции, — сообщила Писарева.

Среди наиболее щадящих сладостей для мозга она назвала:

горький шоколад;

фрукты.

За счет того что в горьком шоколаде содержатся полезные какао-масла, а в яблоках есть клетчатка, процесс расщепления сахаров в организме замедляется, из-за чего подъем глюкозы протекает медленнее, а нагрузка на сосуды мозга снижается, — объяснила специалист.

Однако если диета у человека сбалансированная, а сладкое составляет лишь 10–15 процентов от основного рациона питания, то организм способен самостоятельно справляться с такой нагрузкой без серьезных последствий для мозга, заверила Писарева.

Очень важно соблюдать количество сладкого в рационе питания. Условно говоря, если человек съест один кусок торта в неделю, но основное его питание будет сбалансированным, риск развития деменции будет минимальным, — заключила диетолог.

Между тем любители сладкого придумывают вариации десертов на основе полезных ингредиентов, которые несут минимальный вред здоровью и фигуре. Так, в Сети «завирусились» аналоги тирамису и чизкейка из греческого йогурта и печенья. Насколько безвредны эти десерты, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом.