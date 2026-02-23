Дефицит каких витаминов поможет компенсировать баранина

Продукт содержит целый комплекс важных микроэлементов, которых часто не хватает в рационе современного человека. Врач-диетолог Ольга Лушникова в беседе с NEWS.ru рассказала о полезных свойствах баранины, которые делают это мясо ценным продуктом для профилактики дефицитных состояний.

Прежде всего диетолог обращает внимание на высокое содержание в баранине витаминов группы B, особенно витамина B12. Это важное вещество для нервной системы и образования красных кровяных клеток практически отсутствует в растительной пище и в небольших количествах содержится в белом мясе.

Кроме того, баранина богата легкодоступным гемовым железом, которое организм усваивает значительно лучше, чем железо из растительных источников. Этот минерал участвует в синтезе гемоглобина, гормонов щитовидной железы, коллагена, а также в процессах детоксикации.

Цинк, содержащийся в баранине, поддерживает иммунную систему, ускоряет регенерацию тканей и важен для репродуктивной функции, особенно у мужчин. А линолевая и альфа-линоленовая жирные кислоты помогают нормализовать уровень холестерина в крови.

Отдельно диетолог выделила креатин — вещество, которое в последнее время набирает популярность не только среди спортсменов, но и у обычных людей. Баранина — один из его природных источников. Креатин влияет на рост и сохранение мышечной массы, поддерживает плотность костной ткани, положительно влияет на память, внимание и настроение, подытожила Ольга Лушникова.