Врач рассказал о связи пессимизма и гипертонии

Тревожные мысли и пессимизм могут неожиданно сильно повлиять на наше здоровье, ускоряя процессы старения и повышая риск развития различных заболеваний, включая гипертензию. Как отмечает врач-невролог Светлана Александрова, заведующая неврологическим отделением Красногорской больницы, хронический стресс и постоянный негатив оказывают разрушительное воздействие на организм.

Исследования подтверждают, что устойчивый пессимизм и тревожность могут быть даже более вредны для организма, чем курение. Это происходит потому, что такие состояния нарушают естественное восстановление теломер – защитных участков нашей ДНК. В условиях длительного психоэмоционального напряжения в организме повышается уровень кортизола и провоспалительных цитокинов, что напрямую связано с ускоренным биологическим старением.

Нервная система воспринимает постоянные тревоги и самокритику как реальную угрозу, поддерживая организм в состоянии хронической стрессовой реакции. Хотя вред от такого стресса не равен курению, он значительно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертензии, метаболических нарушений, депрессивных и тревожных расстройств. Кроме того, ослабляется иммунная система.

Для профилактики этих состояний эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рекомендует уделять внимание психологической гигиене, эффективному управлению стрессом, обеспечивать достаточный сон и поддерживать регулярную физическую активность.