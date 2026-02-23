Доктор развеял мифы о мужском иммунитете

Мужчины, как известно, не являются поклонниками медицинских учреждений. Между тем, специалисты настаивают: регулярные визиты к врачу необходимы для понимания внутренних процессов организма и своевременного выявления рисков.

Ольга Чиркова, руководитель центра здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы подчеркнула, что главными врагами мужчин являются вредные привычки, среди которых курение занимает первое место с подавляющим отрывом.

Специалист привела пугающую статистику: ежегодно в мире около 600 тысяч смертей связаны с наркотиками, 2 миллиона – с последствиями употребления алкоголя, а 8 миллионов – с табакокурением. При этом электронные сигареты, вопреки распространенному мнению, не являются решением, а лишь усугубляют проблему, провоцируя так называемую «попкорновую болезнь».

Даже те мужчины, кто считает себя здоровым, поскольку не злоупотребляет алкоголем и сигаретами, все равно должны регулярно посещать врача.

«Разве вы не проходите техосмотр для своего любимого автомобиля? Точно так же нужно заботиться и о себе, – призывает Чиркова в интервью «Радио 1». – Особенно после 40 лет стоит уделить внимание состоянию предстательной железы».

Врач также отметила, что мужчинам необходимо чаще говорить о чувствах, выражать любовь и напоминать о неоценимой важности их собственного здоровья.