Как оказать первую помощь человеку с эпилепсией

Сегодня мы знаем, что эпилепсия — одно из самых распространённых неврологических заболеваний: примерно 1 человек из 26 столкнётся с эпилепсией или эпилептическими приступами в течение жизни. В мире с этим диагнозом живут около 65 миллионов людей, и для большинства из них правильно подобранное лечение позволяет контролировать приступы и вести обычную жизнь. Врач-невролог АО «Медицина» Галина Чудинская рассказала «Чемпионату», что важно знать об эпилепсии.

Приступ — это внезапное нарушение электрической активности мозга. Оно может выглядеть по-разному: от короткого «замирания» и отсутствующего взгляда до падения с судорогами, криком и потерей сознания. При этом сам человек часто не помнит, что с ним произошло.

«Самое важное — не паниковать, не пытаться насильно удерживать человека и не класть ему в рот предметы. Нужно убрать вокруг опасные предметы, подложить что-то мягкое под голову, засечь время приступа и вызвать скорую, если судороги продолжаются дольше трёх-пяти минут или приступы повторяются один за другим», — сказала эксперт.

Не меньше, чем медицинские последствия, людей с эпилепсией ранит стигма. По данным благотворительных организаций, каждый день многие сталкиваются с недоверием при приёме на работу, ограничениями в образовании и социальной жизни. Есть и другая крайность — попытки «не замечать» болезнь, игнорируя необходимость регулярного приёма препаратов.

Эпилепсия — не приговор и не повод для страха. Это состояние, которое требует наблюдения у невролога, точного соблюдения схемы лечения и информированности близких о том, что делать при приступе. Зная эти правила, можно реально спасать жизни и возвращать людям ощущение, что они не сводятся к своему диагнозу.