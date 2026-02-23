Тренер раскрыл секрет здорового образа жизни

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина раскрыла секрет здорового образа жизни. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Бахтурина заявила, что для улучшения самочувствия необходимо внедрять маленькие, регулярные изменения, которые легко вписываются в повседневный ритм. Сначала нужно скорректировать режим дня, а не записываться в зал. Недосып и хаотичное питание сводят на нет любые тренировки, поскольку тело не восстанавливается.

Бахтурина рекомендовала начать с базовых привычек: ложиться спать на 30–40 минут раньше, сократить перекусы, сделать ужин легче, а завтрак полезнее. Далее добавить движение как естественную часть дня, а не подвиг. Жесткие тренировки вроде ежедневного бега не впишутся в жизнь с работой и семьей, вызывая быструю усталость. Вместо этого лучше пройти пару остановок пешком, подняться по лестнице или делать каждый час три минуты растяжки.

Ранее Бахтурина назвала способ похудеть к праздникам без диет и спорта. Она рекомендовала снизить калорийность рациона за счет замены майонеза на йогурт, увеличения белка в завтраке и контроля порций.