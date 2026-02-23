$76.7590.28

Нарколог назвал время полного выведения алкоголя из организма

Lenta.ru

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин назвал время, за которое алкоголь полностью выводится из организма. На эту тему он поговорил с «Лентой.ру».

По словам врача, для полного выведения алкоголя из организма требуется три дня. Тюрин подчеркнул, что только на расщепление основного объема этанола требуется от 2 до 12 часов в зависимости от количества выпитого. По прошествии этого времени алкотестер может показать «ноль», но продукты распада алкоголя и метаболические сбои будут еще активны.

«Человек может быть чист для проверки, но в его теле идет восстановление водно-солевого баланса, нейронных связей и регенерация поврежденных клеток печени. На это требуется в среднем 72 часа. В этот период гормональный фон и нервная система крайне уязвимы», — предупредил нарколог.

При этом на полное восстановление нейрохимического баланса мозга, работы рецепторов, сна от последствий запоя может уйти до 21 дня, добавил доктор.

Ранее Тюрин назвал россиянам о нескольких научно подтвержденных способов, которые помогут снизить риск похмелья. В частности, он посоветовал за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры.