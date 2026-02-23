Ученые напомнили о необходимости восполнять белки в пост

Новосибирские ученые рассказали, как восполнять необходимые организму белки в период Великого поста, который начался 23 февраля.

По словам специалистов, избежать последствий "одностороннего" питания поможет грамотный подход и полезные продукты.

"Во время поста организм страдает от недостатка животного белка - главного строительного материала и важного компонента для производства ферментов, гормонов и нейромедиаторов, - рассказывает доцент кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Анастасия Копылова. - Однако восполнять рацион в это время и получать недостающую энергию можно с помощью белка растительного происхождения".

Растительный белок содержится в бобовых. Это горох, нут и фасоль, из которых можно приготовить зразы, биточки и котлеты. Белком богаты также микрозелень и грибы. Вешенки и шампиньоны можно приобрести практически в любом продуктовом магазине.

"Восполнить дефицит белка можно и с помощью белкового изолята - высокоочищенной формы белка, который получают из сои", - поясняют ученые.

Изолят добавляют в выпечку и готовят из него оладьи и блинчики.

Во время поста в рацион также советуют включать квашеную капусту и тыкву. Регулярное употребление этих продуктов зимой позволит восполнить дефицит витаминов.