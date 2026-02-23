Как выбрать правильный вид массажа

Часто люди относятся к массажу как к приятной, но необязательной процедуре, либо, наоборот, видят в нем панацею от всех болезней. На самом деле, массаж - это мощный метод лечебного и профилактического воздействия, рассказал "Российской газете" старший инструктор по массажу отделения восстановительной медицины АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Александр Скрыпченко. Но назначать его "просто так" или делать всем подряд без учета состояния здоровья нельзя, отметил он.

Лечебный (классический) массаж

Средняя стоимость процедуры в Москве - от 1000 до 4500 рублей за сеанс в зависимости от локализации и времени процедуры.

Это строго медицинская процедура, назначаемая врачом. Показаниями служат заболевания, при которых массаж улучшает кровообращение, снимает спазмы и ускоряет восстановление тканей, говорит Александр Скрыпченко. К таким ситуациям относятся:

Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеохондроз позвоночника вне обострения, сколиозы, мышечные боли - миалгии, миозит, артрозы суставов, радикулит, состояния после переломов или травм на этапе реабилитации, тугоподвижность суставов.

Заболевания нервной системы: невралгии, невриты, последствия инсультов - постинсультные параличи и парезы, ДЦП.

Заболевания сердечно-сосудистой системы: гипертоническая болезнь I-II стадии, гипотония, реабилитация после инфаркта миокарда в поздние сроки под контролем ЭКГ.

Расслабляющий массаж

Средняя стоимость процедуры в Москве - от 3000 до 7000 рублей за 60 минут.

Здесь показания больше функциональные, чем органические, отмечает эксперт. Расслабляющий массаж воздействует на вегетативную нервную систему. Показания к нему могут быть следующие:

Стресс и психоэмоциональное напряжение: хроническая усталость, тревожность, нарушения сна и бессонница, неврастения.

Гиподинамия: при сидячей работе, когда мышцы спины и шеи находятся в статическом напряжении, формируются мышечные блоки. Расслабляющий массаж снимает эти блоки.

Головные боли напряжения: часто связаны с перенапряжением мышц шеи и скальпа.

Антицеллюлитный массаж

Средняя стоимость процедуры в Москве - от 2500 до 6000 рублей за 60 минут.

Важно понимать, что с медицинской точки зрения целлюлит - это лимфостаз и фиброз подкожно-жировой клетчатки, говорит Александр Скрыпченко. Показаниями к нему могут быть:

Эстетические дефекты: проявления целлюлита (II-IV стадии).

Коррекция фигуры: в комплексе с диетой и тренировками для уменьшения локальных жировых отложений.

Профилактика венозного застоя: при варикозной болезни легкой степени возможна только специальная, очень щадящая техника дренажа, если нет тромбофлебита и отечности ног.

Нарушение лимфотока: посттравматические отеки (лимфедема) - в этом случае назначается медицинский лимфодренаж.

Противопоказания к массажу

По словам Александра Скрыпченко, противопоказания делятся на абсолютные, когда массаж категорически запрещен, и временные, когда процедуру проводить можно после снятия острого состояния.

Абсолютные противопоказания:

Онкологические заболевания: любая локализация, когда есть риск метастазирования из-за усиления кровотока. Исключение - реабилитация после радикального лечения, но только по назначению онколога.

Тромбозы, тромбофлебиты: массаж, особенно ног, может оторвать тромб, что приведет к тромбоэмболии легочной артерии, это смертельно опасно.

Заболевания крови: нарушения свертываемости (гемофилия), возникает риск кровоизлияний.

Аневризмы аорты, сердца, сосудов.

Психические заболевания с выраженным возбуждением.

Активная форма туберкулеза.

Заболевания, передающиеся половым путем (в заразном периоде).

Остеомиелит (гнойное воспаление кости).

Временные и относительные противопоказания:

Любые острые состояния: высокая температура, лихорадка, ОРВИ, грипп. Массаж дает нагрузку на сердце, и во время инфекции это опасно.

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермия), грибковые поражения, герпес в стадии обострения, бородавки, родинки в зоне воздействия - их нужно обходить, а при подозрении на меланому не трогать вообще.

Свежие травмы и кровоизлияния: в первые 2-3 суток, пока есть отек и гематома, массаж противопоказан, нужен покой и холод.

Варикозное расширение вен в стадии трофических нарушений (язвы, дерматит) и тромбофлебита.

Гипертонический криз или очень высокое АД в момент процедуры.

Желчнокаменная болезнь (для массажа живота) - можно спровоцировать движение камня и приступ.

Беременность: хотя для беременных есть специальные техники, классический или антицеллюлитный массаж в области живота и поясницы на ранних сроках строго противопоказан. На поздних сроках процедуру можно проводить только после консультации с гинекологом.

"Если вы приходите к массажисту, хороший специалист никогда не начнет сеанс без опроса, - напоминает Александр Скрыпченко. - Он должен спросить вас о самочувствии, давлении, травмах и болезнях. Если вам предлагают массаж при варикозе, но не спрашивают про тромбы, или собираются "разбивать соль" на шее при остеохондрозе - это повод насторожиться".

Массаж - это медицинская манипуляция, и относиться к ней нужно соответственно, заключает эксперт.