Почему нельзя резко худеть

С приближением весны многие россияне задумываются о похудении, и в топ обсуждений традиционно попадают различные диеты, обещающие быстрый результат. Однако, как предупреждают специалисты, резкое изменение рациона может быть не просто бесполезным, а опасным для здоровья, сообщает ИА DEITA.RU.

Доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская рассказала в беседе с РИА Новости, что существуют категории людей, которым диеты строго противопоказаны.

По словам эксперта, ограничительные схемы питания способны нанести серьезный вред тем, кто страдает хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. При ряде заболеваний резкая смена рациона может спровоцировать их обострение. То же самое касается пациентов с болезнями почек: любые эксперименты с питанием способны нарушить водно-солевой баланс и ухудшить состояние.

Особую осторожность должны проявлять люди с эндокринными нарушениями и метаболическими расстройствами. Для них любые изменения в диете должны проходить только под контролем лечащего врача, поскольку самодеятельность может привести к серьезным сбоям в организме. При этом существуют и абсолютные противопоказания, при которых диеты недопустимы в принципе. В этот список входят беременность и период грудного вскармливания, когда организм женщины нуждается в полноценном и сбалансированном питании для обеспечения здоровья матери и ребенка. Также не стоит увлекаться ограничениями в детском и подростковом возрасте, когда организм активно растет и формируется.

Врач подчеркивает, что весной особенно важно подходить к вопросам похудения рационально, не гонясь за быстрыми результатами ценой здоровья. Если есть сомнения по поводу безопасности той или иной диеты, лучшим решением станет предварительная консультация со специалистом, который оценит состояние организма и подберет оптимальную стратегию коррекции веса с учетом индивидуальных особенностей.