Названы лучшие продукты для мужчин

Регулярное употребление продуктов, богатых полноценным белком, а именно рыбы, нежирного мяса, яиц, бобовых, необходимо для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона у мужчин.

"Для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона важно регулярно включать продукты, богатые полноценным белком: рыбу, нежирное мясо, яйца, бобовые. Омега-3 жирные кислоты из морской рыбы и льняного масла улучшают состояние сосудов, снижают воспаление и положительно влияют на потенцию", - рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.

Врач добавила, что цинк и селен, содержащиеся в морепродуктах, орехах и тыквенных семечках, необходимы для созревания сперматозоидов и профилактики простатита. А овощи и зелень обеспечивают организм антиоксидантами, которые защищают клетки от преждевременного старения.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова рассказала, как люди с самого утра разрушают свой желудок.