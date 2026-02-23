Диетолог назвала продукты, которые нужно есть в пост регулярно

Для обеспечения организма всеми необходимыми пищевыми веществами в пост нужно каждый день употреблять цельнозерновые продукты, каши, крупы, хлеб из муки грубого помола, бобовые, фрукты, ягоды и овощи. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по научной и лечебной работе "ФИЦ питания и биотехнологии" Антонина Стародубова.

"В период поста бывает сложно обеспечить организм адекватными количествами белка, витамина В12 и бета каротина, витамина К2, цинка, кальция, холина и других необходимых пищевых веществ. Поэтому на столе должны регулярно присутствовать - цельнозерновые продукты, каши, крупы, хлеб из муки грубого помола, фрукты, ягоды, овощи, включая крестоцветные (различные виды капусты, в том числе цветная и брокколи, репа, редька и др.), различные виды зелени", - сказала Стародубова.

В качестве источника йода она рекомендовала включать в рацион питания морскую капусту и другие виды съедобных водорослей. Также, по ее словам, необходимо есть бобовые, орехи, клубневые овощи, грибы, а в те дни, когда разрешено, - рыбу и морепродукты, а также растительное масло. В некоторых случаях целесообразно употреблять витаминно-минеральные комплексы, обогащенные и специализированные пищевые продукты.

Диетолог отметила, что в целом следует обратить внимание на необходимость регулярных приемов пищи, разнообразие пищевых продуктов растительного происхождения и блюд из них, ограничение сладкого и соленого, соблюдение питьевого режима.