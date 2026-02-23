Ученый рассказал, что делать при дефиците витамина D

Весной в организме человеке ощущается резкий недостаток витамина D. Чтобы восполнить его, можно употреблять жирную рыбу.

«Его большое количество содержится в рыбе, особенно жирных сортов - таких как семга, в тунце много. Семга дорогая, и, наверное, проще и дешевле покупать селедку. Селедка или какая-нибудь мойва. Вполне в больших количествах он там находится», – рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ОНК «Институт медицины и наук о жизни» БФУ имени Канта Андрей Тарасов.

Он отметил, что разного рода препараты для восполнения недостатка витаминов нужно принимать только по назначению врача. Изменения рациона питания может оказаться вполне достаточно.

Ранее «СП» сообщала о том, что россияне стали устраивать меньше перекусов в стремлении похудеть.