Эксперт объяснил, что на самом деле становится причиной близорукости

Врач Павлова оценила исследование ученых о связи близорукости и освещения
Зрение могут портить не сами гаджеты, а их использование в условиях слабого освещения, к такому выводу недавно пришли зарубежные ученые. Результаты их исследования прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Зухра Павлова.
В ходе исследования ученые выдвинули гипотезу о том, что на развитие близорукости может влиять использование гаджетов и работа с другими экранами в условиях низкой освещенности.
Например, на улице освещенность в десятки раз выше, чем в помещении. Даже если зрачок сужается, на сетчатку все равно попадает достаточно света.
В помещении же света намного меньше. Если в этих условиях смотреть на близкий объект (читать, работать за экраном), то зрачок сужается из-за аккомодации и количество света, достигающего сетчатки, дополнительно уменьшается.
Недостаточная освещенность сетчатки, предполагают исследователи, может запускать сигналы, которые стимулируют удлинение глаза - это и лежит в основе развития близорукости.
"То есть проблема - не в самом экране, а в сочетании близкой фокусировки и недостаточного освещения. Предыдущие исследования, например, показывают, что дети, которые проводят много времени на улице, реже становятся близорукими", - прокомментировала Зухра Павлова.
Чтобы избежать развития близорукости, врач рекомендует соблюдать следующие правила:
- обеспечивать достаточное освещение при чтении, занятиях учебой и работой;
- делать частые перерывы при длительной работе вблизи экрана;
- смотреть вдаль время от времени, чтобы дать глазам отдохнуть;
- следить, чтобы очки и линзы (если в них есть необходимость) были подобраны правильно.
"Возможно, зло не сами экраны, а то, как мы с ними взаимодействуем. Меняя привычки - помогаем глазам", - заключила эндокринолог.