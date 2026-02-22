Эксперт объяснил, что на самом деле становится причиной близорукости

Зрение могут портить не сами гаджеты, а их использование в условиях слабого освещения, к такому выводу недавно пришли зарубежные ученые. Результаты их исследования прокомментировала в своем Telegram-канале эндокринолог, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Зухра Павлова.

В ходе исследования ученые выдвинули гипотезу о том, что на развитие близорукости может влиять использование гаджетов и работа с другими экранами в условиях низкой освещенности.

Например, на улице освещенность в десятки раз выше, чем в помещении. Даже если зрачок сужается, на сетчатку все равно попадает достаточно света.

В помещении же света намного меньше. Если в этих условиях смотреть на близкий объект (читать, работать за экраном), то зрачок сужается из-за аккомодации и количество света, достигающего сетчатки, дополнительно уменьшается.

Недостаточная освещенность сетчатки, предполагают исследователи, может запускать сигналы, которые стимулируют удлинение глаза - это и лежит в основе развития близорукости.

"То есть проблема - не в самом экране, а в сочетании близкой фокусировки и недостаточного освещения. Предыдущие исследования, например, показывают, что дети, которые проводят много времени на улице, реже становятся близорукими", - прокомментировала Зухра Павлова.

Чтобы избежать развития близорукости, врач рекомендует соблюдать следующие правила:

обеспечивать достаточное освещение при чтении, занятиях учебой и работой;

делать частые перерывы при длительной работе вблизи экрана;

смотреть вдаль время от времени, чтобы дать глазам отдохнуть;

следить, чтобы очки и линзы (если в них есть необходимость) были подобраны правильно.