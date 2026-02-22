Эксперт назвал «самый страшный» сахарозаменитель

Эксперт назвала фруктозу «самым страшным» сахарозаменителем. Она быстро приводит к ожирению печени.

Также опасность представляют мальтодекстрин, так как он замедляет метаболизм, и эритрит, который не усваивается организмом и раздражает кишечник.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала эксперт по безопасности товаров народного потребления Инесса Генералова.

«Эритрит — это дынный сахар. Он не усваивается организмом, то есть как зашёл, так и вышел. У него нулевой гликемический индекс, то есть его можно есть сколько угодно. Второй момент — он может раздражать наш кишечник при чрезмерном употреблении. Критично, когда мы видим в составе мальтодекстрин, мальтит, патоку, глюкозно-фруктовый сироп, фруктозу. Самое страшное — это фруктоза. Она приводит к ожирению печени, причём очень быстро. Мальтодекстрин приводит к тому, что у нас в организме замедляется метаболизм. Нам хочется ещё и ещё эту сладость съесть, нарушается работа и микрофлора кишечника. Люди от этого полнеют. Поэтому производители хитрят, пишут «без сахара», а на самом деле там ещё хуже».

