Что будет, если есть слишком много клетчатки и почему это опасно

Интерес к клетчатке как компоненту питания возник ещё в XIX веке. Учёные заметили, что люди, рацион которых богат растительной пищей, реже сталкиваются с заболеваниями кишечника. Несмотря на это, долгое время пищевые волокна считались «балластом» — веществами, не имеющими питательной ценности. Ситуация изменилась во второй половине XX века, когда стало очевидно: клетчатка играет базовую роль в поддержании здоровья.

© Чемпионат.com

В начале этого года стал популярным новый фуд‑тренд — fibermaxxing — при котором основное внимание уделяется содержанию клетчатки в пище. Однако действительно ли полезно регулярно обогащать еду пищевыми волокнами, разберём далее.

Ульяна Лавринова, практический нутрициолог:

«Расскажу, почему этот компонент питания так важен».

Что такое клетчатка?

Так называют пищевые волокна, которые есть в составе продуктов растительного происхождения. С точки зрения химии это сложные углеводы (полисахариды), которые не перевариваются в тонком кишечнике. Выделяют два основных вида пищевых волокон: растворимые и нерастворимые:

растворимая клетчатка частично расщепляется кишечной микрофлорой, образуя гелеобразную массу;

нерастворимая практически не изменяется при прохождении по желудочно-кишечному тракту и выполняет механическую функцию «чистки» кишечника.

Волокна не приносят энергию телу, однако они активно участвуют в регуляции пищеварения, обменных процессов и важны для нормализации работы кишечника. Основная особенность — способность удерживать воду, увеличиваться в объёме и взаимодействовать с микробиотой кишечника.

Пищевые волокна присутствуют исключительно в продуктах растительного происхождения, так как являются структурными компонентами клеточных стенок растений.

Польза

Полезные свойства клетчатки для организма подтверждены большим количеством клинических исследований. Основные положительные эффекты связаны с её влиянием на пищеварительную систему, обмен веществ и микрофлору желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Главные преимущества:

нормализация работы кишечника. Пищевые волокна увеличивают объём содержимого в кишечнике и стимулируют моторику, что снижает риск запоров;

контроль уровня глюкозы. Замедляя всасывание углеводов, клетчатка помогает избежать резких скачков сахара в крови;

снижение уровня холестерина. Некоторые виды пищевых волокон связывают желчные кислоты, способствуя выведению холестерина;

повышение чувства сытости. Увеличиваясь в объёме, компонент растительной пищи способствует более длительному насыщению и может помогать в контроле массы тела;

профилактика хронических заболеваний. Высокое потребление клетчатки ассоциируется со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и некоторых заболеваний кишечника.

Продукты с высоким содержанием клетчатки

Ниже приведены продукты, которые отличаются максимальным содержанием пищевых волокон (на 100 г продукта).

Пшеничные отруби — 43 г, являются отличным источником витаминов группы B и магния, способствуют нормализации обмена веществ, поддержке работы нервной системы и правильной работы кишечника.

Семена чиа — 34 г, одновременно богаты омега-3 жирными кислотами и кальцием, помогают укреплять сосуды, улучшать состояние костей и контролировать уровень холестерина.

Льняное семя — 27 г, также содержит лигнаны и растительные жиры, которые обладают антиоксидантной активностью и поддерживают гормональный баланс.

Чечевица (сухая) — 11 г волокон и много растительного белка и железа, что делает её полезной для поддержания мышечной массы и профилактики анемии.

Нут — 10 г, богат фолатами и калием, поддерживает здоровье сердца и работу почек.

Овсяные хлопья — около 10 г, содержат бета-глюканы, помогают снижать уровень «плохого» холестерина и стабилизировать уровень сахара в крови.

Малина — 6,5 г, содержит витамин C и антиоксиданты, поддерживает иммунитет и защиту клеток от окислительного стресса.

Груша — 3 г, источник калия и органических кислот, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу кишечника.

Брокколи — 2,6 г, богата витамином K и сульфорафаном, способствует укреплению костей и поддержке естественной детоксикации организма.

Яблоки с кожурой — 2,4 г, содержат пектин и полифенолы, помогают нормализовать уровень сахара и улучшают работу микробиоты кишечника.

В меньших количествах клетчатка содержится практически во всех растительных продуктах: овощах, зелени, других фруктах, ягодах, орехах и семенах.

Растворимые компоненты содержатся во фруктах, бобовых, овсянке, моркови, свёкле и кабачках. Нерастворимые – в крупах, отрубях, орехах и семенах, а также в овощах с плотной структурой (брокколи, зелёная фасоль).

Вред клетчатки для организма и противопоказания

Избыточное потребление или резкое увеличение количества пищевых волокон в рационе часто вызывает нежелательные симптомы. В том числе:

вздутие живота и метеоризм;

боли в животе;

диарею или, наоборот, усиление запоров при недостатке жидкости;

снижение усвоения некоторых минералов при чрезмерном потреблении.

Продукты с высоким содержанием пищевых волокон противопоказаны:

людям с обострением гастрита, язвенной болезни, синдрома раздражённого кишечника;

в ранний послеоперационный период;

при острых воспалительных заболеваниях ЖКТ;

при индивидуальной непереносимости.

Чтобы не допустить негативного эффекта, в среднем рекомендуется употреблять около 14 г клетчатки на каждые 1000 ккал рациона. То есть для человека с массой тела 65 кг — примерно 25-28 г клетчатки в сутки.

Советы и рекомендации

Вводить новые продукты нужно в течение одной-двух недель, постепенно повышая порцию.

Соблюдайте питьевой режим. Важно выпивать не менее 1,5-2 л воды в день. Это помогает избежать запоров и поддерживает нормальную работу пищеварительной системы.

Распределяйте блюда в течение дня. Продукты с клетчаткой лучше включать в каждый приём пищи — завтрак, обед и ужин. Это способствует более стабильному усвоению питательных веществ.

Комбинируйте оба вида клетчатки. Так вы усилите положительный эффект.

Выбирайте цельные продукты. Овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и бобовые обеспечивают комплексную пользу: клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты.

На щадящих диетах или при ограничении калорий отдавайте предпочтение растворимым волокнам — они хорошо насыщают и оптимизируют работу ЖКТ.

Совмещайте клетчатку с физической активностью. Регулярные упражнения стимулируют работу кишечника, а сочетание с достаточным количеством пищевых волокон улучшает перистальтику кишечника.

Сочетайте с ферментированными продуктами. Йогурт, кефир, квашеная капуста поддерживают работу кишечника, улучшая усвоение и эффект клетчатки.

При наличии заболеваний ЖКТ предварительно обсудите с врачом количество и виды клетчатки, так как некоторые продукты могут усиливать воспаление или раздражение слизистой.

Современные исследования подтверждают: достаточное потребление клетчатки является базовым фактором профилактики многих хронических заболеваний. В то же время специалисты говорят о необходимости индивидуального подхода.