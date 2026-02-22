Доктор перечислил продукты, которые прогоняют весеннюю хандру

Чтобы поддержать организм в конце зимы и справиться с сезонным упадком сил, не обязательно прибегать к тяжёлой артиллерии — достаточно скорректировать меню. Врач-гастроэнтеролог и нутрициолог клиники «Будь Здоров» Ольга Видякина в беседе с NEWS.ru рассказала, какие продукты помогут победить хандру, воздействуя на гормональный фон и нервную систему.

По словам специалиста, ключ к хорошему настроению в межсезонье — это баланс «гормонов радости» (серотонина и дофамина), контроль кортизола и достаточное поступление витаминов группы В, магния и антиоксидантов.

Эксперт рассказала, что должно быть в тарелке, чтобы прогнать тоску.

Жирная рыба и авокадо. Продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами (лосось, скумбрия, икра, авокадо, семена и орехи), помогают регулировать уровень кортизола — главного гормона стресса.

Орехи. Это не только источник омега-3, но и рекордсмены по содержанию магния, который незаменим в борьбе с тревожностью.

Зелёный чай и горький шоколад.

«Выпивая чашку зелёного чая с тёмной горькой шоколадкой на хорошем какао-масле, мы получаем аминокислоту L-теанин, которая способствует успокоению и снижению тревоги», — пояснила Видякина.

Этот дуэт улучшает сон, защищает нейроны, а в сочетании с магнием стимулирует выработку эндорфинов.

Цитрусовые и киви. Витамин С и другие антиоксиданты — мощные союзники в борьбе со стрессом. Апельсины, мандарины, грейпфруты и киви насыщают организм пектином и флавоноидами. Кроме того, врач напомнила о важности визуального восприятия: яркий цвет фруктов сам по себе способен поднять настроение.