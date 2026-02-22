Полезные свойства и преимущества золотого латте

В Азии этот рецепт, передаваемый из поколения в поколение, является символом аюрведической философии - альтернативной медицины: золотое молоко (также называемое Золотым латте) - это напиток со сладким и пряным вкусом, который полезен как для тела, так и для ума. Это связано со свойствами куркумы, а точнее с ее активным ингредиентом куркумином, мощным антиоксидантом, который борется с воспалениями, старением и способствует правильному функционированию печени.

© Just Talks

Этот напиток покорил социальные сети благодаря своим многочисленным достоинствам, но, возможно, прежде всего благодаря своему восхитительному вкусу. Помимо куркумы, свойства которой делают напиток настоящим суперпродуктом, в рецепте много молока и меда, придающих ему мягкий и приятный вкус. Сейчас появилось множество более изысканных вариантов: мы можем подсластить напиток ноткой ванили или, наоборот, добавить перец или имбирь.

Свойства и преимущества напитка с куркумой

Обладая приятным вкусом, Золотое молоко или Золотой латте можно пить каждый день, как за завтраком, так и вечером. Вот некоторые из его многочисленных преимуществ:

Регулирует кровяное давление

Способствует хорошему самочувствию кишечника

Борется с воспалениями в организме

Укрепляет иммунную систему и, в частности, помогает ей бороться с симптомами простуды

Помогает регулировать уровень холестерина

Улучшает обмен веществ

Помогает сдерживать увеличение веса

Противопоказания, которые следует учитывать перед употреблением этого напитка

Несмотря на множество преимуществ этого напитка для организма, в ряде случаев он не рекомендуется. Особенно не рекомендуется беременным женщинам, людям, принимающим разжижители крови, потому что это может повлиять на их действие, а также тем, кто страдает проблемами желчного пузыря, и детям в возрасте до 5 лет.

Приготовление золотого молока в домашних условиях

Вам понадобится:

Молоко — 2-3 стакана;

Куркума — 2 ч.л.;

Мед — 1\4 стакана;

Кокосовая стружка — 1\2 ч.л.;

Щепотка черного перца;

Корица — 1\2 ч.л.

Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле и поставьте ее на плиту. Вместо обычного молока можно использовать растительное — кокосовое или миндальное. Нагрейте смесь на среднем огне, пока молоко не прогреется. Регулярно перемешивайте. Дайте смеси закипеть, но не сильно, и снимите ее с огня.

Дальше смесь нужно профильтровать. Для этого используйте марлю или ситечко. Мед лучше добавлять, когда молоко будет теплым, а не горячим. После добавления меда напиток нужно хорошо перемешать.