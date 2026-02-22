Жители России стали реже перекусывать

В последнее время в нашей стране стала заметна интересная тенденция: народ сократил число своих перекусов. Исследовании независимой исследовательской компании ICMR («ГФК-Русь») показало, что количество приемов пищи у среднестатистического россиянина за пять лет уменьшилось с 4 до 3,6 в день.

«За пять лет общее количество приемов пищи в день сократилось с 4 до 3,6. Изменение затронуло в первую очередь перекусы: доля тех, кто ест 5 раз в день и более, снизилась с 42% до 29%», - приводит слова аналитиков РИА Новости.

Эксперты добавили, что происходит это на фоне заботы о своем здоровье и желания похудеть. Кстати, при этом около 40% россиян придерживаются определенных ограничений в питании.

«Чаще всего сокращают употребление алкоголя (69%), газированных напитков (67%) и сладостей (55%). Важной мотивацией также стала необходимость снизить вес – доля желающих похудеть выросла до 37% (рост на 4 процентных пункта к 2022 году) - среди женщин этот показатель достигает 39%», - говорится в исследовании.

