$76.7590.28

Врач Цурцумия: чтобы сжечь килограмм жира, нужно пройти около 200 тыс шагов

Газета.Ru

Чтобы сжечь один килограмм жировой ткани, организму нужно создать дефицит примерно в 7700 килокалорий, — именно столько энергии запасено в одном килограмме жира. Для этого нужно пройти примерно 190-200 тыс шагов или 140 км, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.

Сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира
© Global Look Press
«В среднем человек сжигает около 0,04 ккал на один шаг. Показатель варьируется в зависимости от веса, роста, темпа и рельефа. Человек весом 60 кг сожжет примерно 30-35 ккал за 1000 шагов, а при весе 80 кг — около 40-45 ккал. Возьмем средние значения: чтобы накопить дефицит в 7700 ккал, человеку с весом 70 кг потребуется пройти около 190-200 тысяч шагов. Это почти 140 километров. В пересчете на дни: чтобы худеть на 1 кг в месяц только за счет ходьбы, нужно проходить около 6000-7000 шагов ежедневно сверх обычной активности», — рассчитал доктор.

Однако врач отметил, что при ходьбе сжигается не только жир, но и гликоген — запасы углеводов в мышцах.

«К тому же при создании дефицита калорий метаболизм может замедлиться. И главное: только ходьбой, без коррекции питания, похудеть крайне сложно. Чтобы «отработать» один эклер (350 ккал), нужно пройти около 9-10 тысяч шагов — гораздо проще его не съесть. 10 000 шагов в день — отличная профилактика гиподинамии и поддержка здоровья. Но воспринимать шаги как инструмент для точного сжигания килограммов не совсем правильно. Худеть нужно за счет разумного дефицита калорий (питание плюс активность), а ходьба — прекрасный способ этот дефицит создать и удерживать результат», — заключил врач.