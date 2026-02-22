Сколько нужно пройти шагов, чтобы сжечь килограмм жира

Чтобы сжечь один килограмм жировой ткани, организму нужно создать дефицит примерно в 7700 килокалорий, — именно столько энергии запасено в одном килограмме жира. Для этого нужно пройти примерно 190-200 тыс шагов или 140 км, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.

«В среднем человек сжигает около 0,04 ккал на один шаг. Показатель варьируется в зависимости от веса, роста, темпа и рельефа. Человек весом 60 кг сожжет примерно 30-35 ккал за 1000 шагов, а при весе 80 кг — около 40-45 ккал. Возьмем средние значения: чтобы накопить дефицит в 7700 ккал, человеку с весом 70 кг потребуется пройти около 190-200 тысяч шагов. Это почти 140 километров. В пересчете на дни: чтобы худеть на 1 кг в месяц только за счет ходьбы, нужно проходить около 6000-7000 шагов ежедневно сверх обычной активности», — рассчитал доктор.

Однако врач отметил, что при ходьбе сжигается не только жир, но и гликоген — запасы углеводов в мышцах.