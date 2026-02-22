Названо самое полезное мясо

Хирург Александр Умнов поделился простым советом для тех, кто следит за здоровьем. По его словам, самое полезное мясо, которое можно есть регулярно и без опаски, — это курица. Именно ее специалисты рекомендуют делать основой рациона, если не хотите проблем с организмом и внешностью.

© ГлагоL

В курином мясе полно всякой пользы. Там и витамины группы В, коллаген и минералы. Но самое интересное, говорит врач, прячется в жирных частях, например в бедрах. В них содержатся жирные кислоты, которые отвечают за упругость кожи и крепость волос с ногтями. Так что курица не просто насыщает, а еще и помогает бороться с морщинами и старением. Прямо косметический салон в тарелке. Главное — не увлекаться зажаристой корочкой, в ней пользы минимум.

Избыток красного мяса связывают с риском воспалительных процессов и сердечно-сосудистых заболеваний. Это не значит, что от свинины с говядиной надо отказаться насовсем. Но делать их главным блюдом каждый день врачи не советуют, отмечает NEWS.ru. А вот курица и рыба — пожалуйста, хоть каждый день.

Чтобы сохранить все полезные вещества, готовить курицу лучше щадящими способами: варить, запекать, готовить на пару. Жарка убивает витамины и добавляет лишний жир.

И важный момент про гигиену. Мыть мясо перед готовкой не надо, если только на нем нет явной грязи или осколков костей. Вода все равно микробы не убьет, зато разнесет их по раковине и кухне. Лучше просто промокнуть бумажным полотенцем и сразу отправить в кастрюлю.