Диетолог ответила, может ли соблюдение поста заменить диету

Соблюдение поста не является лечебным мероприятием, а ограничение питания является стрессом для организма. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по научной и лечебной работе "ФИЦ питания и биотехнологии" Антонина Стародубова.

"Любое ограничение питания, в том числе и во время поста, несомненно является стрессовым фактором для организма. <…> С медицинской точки зрения следует отметить, что соблюдение поста не является лечебным диетическим мероприятием", - сказала Стародубова.

Она напомнила, что на время Великого поста на питание верующих накладываются самые продолжительные и строгие ограничения. Они касаются не только употребления определенных пищевых продуктов, в основном это продукты животного происхождения, но и режима приема пищи, кулинарной обработки продуктов.