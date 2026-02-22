Трихолог объяснила, как распознать начинающееся облысение

Как отличить норму от патологии. Врач-трихолог и дерматовенеролог клиники «Доктор Волос» Кира Кирнас в интервью «Чемпионату» объяснила, на какие сигналы организма следует обратить внимание, чтобы не пропустить развитие алопеции.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, важно понимать: выпадение волос — это естественный физиологический процесс. В норме человек может терять от 50 до 120 волос в день. Это незаметное обновление, когда волосы, завершившие свой жизненный цикл, уступают место новым. Такое выпадение не приводит к облысению.

Тревогу стоит бить, если появляются более ощутимые изменения:

усилилось выпадение;

появились очаги облысения;

снизились плотность и объём причёски;

волосы перестали отрастать до прежней длины.