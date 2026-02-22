Кому опасно принимать горячие ванны

Россиянам рассказали, в каких случаях прием горячих ванн может быть опасен для здоровья. Об этом пишут Екатерину Сысоеву, исполняющую обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врача-терапевта.

Ванную с горячей водой нельзя принимать при повышенной температуре и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение», — пояснила Сысоева.

Врач также добавила, что во время болезни лучше принимать ванну с умеренно теплой водой и не дольше 15 минут. В таком случае это поможет облегчить симптомы простуды, улучшить кровообращение и расслабить мышцы.

Ранее стало известно о смерти 25-летнего мужчины, который с температурой 39 градусов решил принять горячую ванну по совету подруги.