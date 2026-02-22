В какой зелени витаминов в 40 раз больше, чем в петрушке

Привычная картина: нарезаем в салат укроп, петрушку, зеленый лук и думаем, что это предел полезности. Ан нет. Ученые давно переключили внимание на микрозелень — крошечные ростки, которые выглядят как нежные всходы, а по содержанию витаминов дают фору любым взрослым растениям. Давайте разбираться, что это за чудо и с чем его едят.

© ГлагоL

Микрозелень — это молодые побеги овощей и трав, которые срезают, когда появляются первые настоящие листочки. В этот момент в них творится настоящая магия. Концентрация полезных веществ зашкаливает. Исследования показывают: в микрозелени витаминов, антиоксидантов и минералов в 4 — 40 раз больше, чем в тех же растениях, но уже взрослых. Например, в ростках краснокочанной капусты витамина С в шесть раз больше, чем в кочане, а витамина К — почти в 70 раз, отмечает канал «Умная ферма Gronics». Впечатляет, правда?

Чем конкретно полезна такая зелень? Она работает как антиоксидант, помогает бороться с воспалениями, укрепляет иммунитет и поддерживает сердце. В разных видах микрозелени — разные плюшки. Крестоцветные вроде брокколи и редиса славятся веществами, которые могут тормозить развитие раковых клеток. Амарант богат белком и железом. Подсолнечник и горох — тоже отличные источники белка. Укроп и кинза в виде микрозелени дают ударную дозу витаминов А, С и К. Так что идеальный вариант — чередовать и пробовать новое.

Сколько можно съедать за день? Строгих норм нет, но диетологи советуют не больше 30-50 граммов — это примерно горсть. Начинать лучше с малого и смотреть на реакцию организма. Важный нюанс: в микрозелени много витамина К, поэтому тем, кто пьет разжижающие кровь препараты, надо посоветоваться с врачом.

И главный вопрос: микрозелень вместо обычной зелени или вместе с ней? Специалисты единодушны: это не замена, а дополнение. Обычные укроп, петрушка, салат, шпинат дают нам клетчатку, которая нужна для пищеварения, и работают как привычная еда. А микрозелень — это концентрированная витаминная добавка, которая усиливает пользу любого блюда. Особенно она выручает тех, кто недоедает овощей и фруктов.

Как уже писал «ГлагоL», выращивать микрозелень – одно удовольствие. Первый урожай будет готов всего через 1-2недели. Вне зависимости от сезона года, капризов погоды, а также без химических добавок.