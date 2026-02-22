Геронтолог сказала, как вернуть хороший сон

Быстрее заснуть поможет привычный вечерний ритуал.

«Организм любит последовательность, поэтому полезно каждый день перед сном читать книгу, слушать тихую музыку или медитировать. Для мозга это станет сигналом к отдыху. Очень важно подготовить саму комнату. В ней должно быть темно, тихо и прохладно. Идеальная температура составляет от +18 до +20°С. Также проверьте свое спальное место. Матрас должен быть удобным, а подушка хорошо поддерживать шею», - рассказала «Свободной Прессе» геронтолог Анна Шелобанова.

Обязательно нужно следить за светом. Экраны телефонов и телевизоров излучают синий спектр. Он мешает вырабатываться мелатонину или гормону сна, поэтому гаджеты лучше откладывать заранее.

«Помогает и физическая активность. Если днем вы гуляли на свежем воздухе или делали зарядку, сон будет крепче. Но тяжелые тренировки лучше заканчивать задолго до ночи, иначе они только взбодрят. Также избегайте разного рода симуляторов (сигареты, кофе, плотный ужин незадолго до сна). Они не дадут нормально расслабиться», - сообщила врач.

Что делать, если долго не получается заснуть?

«Если вы лежите и понимаете, что сон не идет, самое главное тут не мучиться в кровати. Лучше встать, уйти в другую комнату и заняться чем-то спокойным вроде чтения, пока глаза не начнут слипаться. Это нужно, чтобы постель не ассоциировалась у вас с бессонницей. Чтобы успокоить нервы, попробуйте дыхательные упражнения или медитацию. И постарайтесь не смотреть на часы. Подсчет времени до звонка будильника вызывает лишний стресс и только отгоняет сон», - сообщила геронтолог.

Если же такие проблемы возникают постоянно, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные нарушения.

Ранее новости сообщали, что стабильный режим, отказ от экранов перед сном, прохладная и темная комната улучшают состояние сна у 30−60% людей, чья бессонница не связана с серьезными болезнями.