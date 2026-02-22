Говяжья, свиная или куриная: какая печень полезнее

Печень — продукт специфический. Кто-то ее обожает и готов есть хоть каждый день, а кто-то терпеть не может с детства. Но спорить с тем, что она полезная, бессмысленно. Вопрос только в том, какая именно печенка лучше: говяжья, свиная или куриная? У каждой свои фанаты и свои аргументы. Давайте разбираться с помощью диетологов.

Начнем с говяжьей печени. Это настоящий рекордсмен по содержанию железа и витамина В12. Если у вас низкий гемоглобин, анемия или просто постоянная усталость, вам сюда. Железо из говяжьей печени усваивается хорошо, плюс там полно белка, нужного для мышц и тканей. Нервная система тоже скажет спасибо. Так что если ваша цель — кровь и энергия, берите говяжью, отмечает канал «Эликсир жизни».

Свиная печень немного другая. Железа в ней чуть меньше, зато она богата селеном и витаминами В1 и В2. Селен — это мощный антиоксидант, который поддерживает иммунитет и защищает клетки от старения. А витамины группы В в таком составе хороши для сердца и сосудов. Если хотите укрепить защитные силы организма и помочь сердечно-сосудистой системе, свиная печень будет в самый раз.

Куриная печень стоит особняком. По железу и витаминам В она уступает своим конкурентам, но зато в ней полно фолиевой кислоты. Это вещество критически важно для женщин, особенно планирующих беременность, потому что фолиевая кислота участвует в формировании ДНК и правильной работе клеток. Плюс в куриной печени много витамина А (для зрения и кожи) и витамина С (для иммунитета). Так что если вам нужно поддерживать активность, красоту и клеточное обновление, присмотритесь к куриной.

Какую выбрать? Ответ простой: смотрите по своим задачам. Нужно железо — говяжья. Хотите укрепить иммунитет и сердце — свиная. Заботитесь о коже, зрении и клетках — куриная. А вообще, диетологи советуют не зацикливаться на одном виде, а чередовать их, чтобы получать максимум пользы.

Важное предупреждение: любую печень надо тщательно готовить. Хорошо прожаривать или проваривать, чтобы исключить риск паразитов и бактерий. И не увлекайтесь порциями: несмотря на всю полезность, умеренность здесь лишней не будет.