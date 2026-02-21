Врач предупредил об опасных подарках для мужчин

Употребление в пищу приподнесенных в качестве подарка пивных и мясных букетов представляет серьезную опасность для ЖКТ из-за высокого содержания консервантов и соли и может привести к гастриту и панкреатиту, сообщил ТАСС заведующий гастроэнтерологическим отделением ГКБ им. В. М. Буянова, врач-гастроэнтеролог Илья Федоров.

«Состав подобных букетов может быть весьма разнообразным — это колбасы, копчености, сыры, сушеная рыба, снеки, чипсы, сухарики и другие закуски. Однако большинство таких продуктов объединяют общие характеристики: высокое содержание насыщенных жиров, крайне высокая калорийность, избыток соли и консервантов», — сказал Федоров.

По его словам, сочетание большого количества соленых и копченых продуктов с высоким содержанием тугоплавких жиров создает серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это повышает риск обострения и развития гастроэнтерологических заболеваний — таких как гастрит, панкреатит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

«Кроме того, избыток соли может спровоцировать задержку жидкости в организме, отеки, повышение артериального давления вплоть до гипертонического криза, а также обострение глаукомы», — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, качество и сроки годности компонентов подобных букетов "нередко вызывают сомнения", особенно если они долго хранятся без холодильника. При несоблюдении условий хранения и транспортировки съедобных букетов возрастает риск микробного загрязнения и развития кишечных инфекций, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой, диареей и в тяжелых случаях приводить к обезвоживанию, отметил врач.

Хорошей альтернативой такому подарку станут полезные букеты и композиции: фруктовые, овощные или ореховые, считает гастроэнтеролог.

«Если хочется сохранить "брутальную" концепцию подарка, можно выбрать качественные наборы мясных консервов, паштетов или морепродуктов промышленного производства — с понятным составом и длительным сроком хранения. Такие подарки удобно упаковать в тематическую коробку, ящик или корзину», — подчеркнул Федоров.

Если выбор все-таки пал на съедобный букет, важно соблюдать несколько простых правил. При выборе любого съедобного подарка важно обращать внимание на свежесть ингредиентов, сроки годности и условия хранения, а после вручения презента как можно быстрее убрать его в холодильник. Такой подход позволит сохранить праздничное настроение и минимизировать риски для здоровья, заключил собеседник агентства.