Чем полезен шиповник и как его правильно заваривать

Шиповник — это не просто куст с красивыми цветами. Осенью на нем созревают ярко-оранжевые ягоды, которые наши бабушки всегда сушили на зиму. И не зря. В этих плодах столько всего полезного, что диву даешься. Тут вам и витамин С в ударных дозах, и железо с калием, и магний с кальцием. А еще антиоксиданты, которые помогают организму бороться с воспалениями.

Давайте по порядку. Шиповник реально укрепляет иммунитет. Особенно если есть его свежим или заваривать правильно, чтобы витамин С не разрушился. Он помогает суставам: исследования показывают, что порошок из шиповника снижает боль при артрите и люди начинают меньше пить обезболивающее. Давление и холестерин тоже под контролем, если регулярно пить настой. Некоторые ученые даже намекают, что шиповник может помогать при диабете и проблемах с желудком. А масло из его семян — просто песня для кожи: увлажняет, заживляет, защищает от ультрафиолета, отмечает канал «РБК Стиль».

Но не все так гладко. Если налегать на шиповник ведрами, можно заработать головную боль и проблемы с пищеварением. Он может свести на нет эффект противозачаточных таблеток и усилить действие мочегонных. Тем, у кого повышенная свертываемость крови или склонность к тромбофлебиту, стоит быть осторожнее. Детям, беременным и кормящим — только после разговора с врачом.

Теперь про главное — как заваривать. Тут есть нюансы. Самый простой способ — в термосе. Берете горсть сухих ягод, моете, можно даже немного раздавить, засыпаете в термос и заливаете кипятком (не более 80°C). Настаивать надо долго, часов семь-восемь, лучше на ночь. Тогда напиток получится насыщенным и полезным. Кстати, после питья прополощите рот водой, так как кислота в шиповнике беспощадна к зубной эмали.

Если варить на плите, то витаминов останется меньше, но вкус будет ярче. Минут 15 покипели, настояли час — готово. Еще вариант — водяная баня. Там ягоды отдают все соки, но не перегреваются. Кто любит свежее, можно размять свежие ягоды, залить горячей водой, настоять, а потом отдельно проварить жмых и смешать.

Собирать шиповник лучше всего после первых заморозков или в сентябре. Берите только крупные и яркие, подальше от дорог и заводов. Ну а если нет времени, в аптеке всегда полно сушеного. Главное — пейте в свое удовольствие и без фанатизма.