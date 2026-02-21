Модель Playboy поделилась секретом идеального пресса

Редакторы Daily Mail раскрыли секреты стройности бывшей жены американского актера Чарли Шина, экс-модели Playboy Дениз Ричардс. Материал опубликован на сайте издания.

55-летняя звезда, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в картине «И целого мира мало», регулярно демонстрирует подтянутую фигуру и рельефный пресс. По данным журналистов, сохранить свою форму знаменитости удалось благодаря диете.

«Обычно на завтрак я предпочитаю блюда, которые едят на обед или ужин, но иногда готовлю типичные завтраки, например, омлет с моцареллой из буйволиного молока, помидорами и базиликом. Я бы сказала, что я люблю перекусывать. Мне нравится тарелка свежих нарезанных овощей, таких как огурцы, помидоры, морковь и сельдерей, с хрустящей морской солью. А еще я обожаю свежий сыр, поэтому в течение дня я ем его и орехи», — Дениз Ричардс, бывшая жена американского актера Чарли Шина, экс-модель Playboy.

При этом известно, что Ричардс регулярно занимается пилатесом, танцами, а также увлекается пешим туризмом.

«Мои мышцы пресса лучше всего прокачиваются на пилатес-реформере — у меня было два кесаревых сечения, и это было единственное, что помогло мне сделать живот плоским», — признавалась Ричардс.

Кроме того, артистка выбирает нехирургические методы коррекции внешности, такие как аппаратные процедуры электромагнитными импульсами. С помощью импульсов, поступающих в брюшную полость, происходит 20 000 мышечных сокращений за 30 минут.

