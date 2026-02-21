Названы виды спорта, которые помогут быстрее похудеть к весне

Более 70% россиян никогда не занимались зимними видами спорта. Регулярные занятия (еженедельно или ежедневно) практикуют лишь 10,2% опрошенных, еще 5,2% выходят на тренировки 2-3 раза в месяц. Эпизодически, несколько раз за сезон, занимаются 8,7% респондентов, говорится в новом исследовании Финансового университета при Правительстве РФ, компании "Ингосстрах" и сети клиник "Будь здоров", проведенном в 36 крупных городах.

Возрастной фактор здесь играет значимую роль: среди молодежи 18 — 30 лет доля никогда не занимавшихся спортом составляет 56%, тогда как в группе старше 60 лет этот показатель достигает 89%. Гендерных различий практически не выявлено — 73% мужчин и 67% женщин не занимаются зимними видами спорта. При этом, как отмечает главный специалист по направлению "спортивная медицина" сети клиник "Будь Здоров" Шалва Цурцумия, зимнее снижение физической активности — серьезный медицинский риск. Гиподинамия негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, ослабляет иммунитет и замедляет обмен веществ. Особенно тревожны данные в возрастной группе 60+, где 89% людей не занимаются спортом.

«Для них регулярная, умеренная активность — например прогулки или скандинавская ходьба — критически важна для профилактики падений, поддержания мобильности и минеральной плотности костей. Зимняя активность не обязана быть экстремальной: достаточно 30 — 40 минут движений на свежем воздухе несколько раз в неделю. Однако перед началом занятий, особенно людям старше 40 лет и при наличии хронических заболеваний, необходимо проконсультироваться с врачом», — подчеркивает специалист.

«Наиболее популярным направлением оказался зимний бег и другие виды активности на улице — его выбрали 9,9% опрошенных. Тюбинг (катание с горки на "ватрушке") практикуют 4,3% респондентов, хоккей и сноуборд — по 3,1%, беговые лыжи — 2,7%, фигурное катание — 2,0%, горные лыжи — 1,5%», — говорит заместитель научного руководителя Финансового университета Александр Шатилов.

География показывает существенные различия: в Челябинске зимним бегом занимаются 19% жителей, в Перми — 18%, в Москве — 17%. В Екатеринбурге и Владивостоке выше интерес к горным лыжам (2% и 4% соответственно) и сноуборду (6% и 9%).

Среди занимающихся спортом за последние 2-3 года травмы различной степени тяжести получали: в хоккее — 11,2% (из них 1,4% требовали врачебного вмешательства), в тюбинге — 5,5% (0,6% с обращением к врачу), в фигурном катании — 5,4% (1,7% с врачебной помощью), в сноуборде — 4,2%, в горных лыжах — 3,4%, в беговых лыжах — 1,8%.

При этом 39,2% респондентов не умеют оказывать первую помощь при спортивных травмах. Базовые навыки (обработка раны, прикладывание холода) есть у 27,3% опрошенных. Теоретические знания без практического применения имеют 12,9%, а проходили обучение и применяли на практике всего 1,7% респондентов.

Что касается медицинского сопровождения, 76,3% обращаются к врачам только при возникновении проблем со здоровьем. Регулярные обследования (1-2 раза в год) проходят 0,5% занимающихся, перед стартом сезона или соревнованиями — 0,9%.

"По данным нашего опроса, каждый девятый хоккеист за свою карьеру сталкивался с профессиональными травмами, а каждый четырнадцатый респондент имел опыт неудачного спуска на сноуборде или горных лыжах. Наличие специализированной спортивной страховки — к сожалению, до сих пор редкость, ее оформляют менее 1% опрошенных», — пояснил начальник управления урегулирования претензий по личному и имущественному страхованию "Ингосстраха" Николай Ворона.

И добавил, что полис страхования от несчастных случаев имеют 6,7% опрошенных, специализированную страховку от спортивных травм — 0,7%. Думают о приобретении полиса 4,1% респондентов, не собираются страховаться 81%.

По городам показатели варьируются: в Ярославле от несчастных случаев застрахованы 11% жителей, в Уфе, Новокузнецке, Тюмени и Хабаровске — 10%, в Москве — 7%, в Санкт-Петербурге — 8%.

Главными причинами для занятий зимними видами спорта респонденты назвали: заботу о здоровье и физической форме (52,7%), удовольствие от процесса (27,8%), общение с друзьями и семьей (23,5%), снятие стресса (16,9%).

Этой зимой новый для себя зимний вид спорта попробовали 11,6% респондентов: фигурное катание (4,0% опрошенных), сноуборд (3,0%), хоккей (2,1%), горные лыжи (1,5%). Еще 7,7% планируют попробовать что-то новое до конца сезона.

Совет эксперта

Шалва Цурцумия, главный специалист по направлению "спортивная медицина" сети клиник "Будь Здоров":

— С точки зрения спортивного врача и реабилитолога, идеальный вид спорта для приведения тела в форму и похудения — это не какой-то один конкретный вид, а комбинация умеренных циклических нагрузок и силового тренинга на фоне правильного питания.

Если же нужно дать "рецепт" с максимальной пользой и минимальным риском, то я бы назвал плавание в сочетании с аквааэробикой, а для более подготовленных — греблю (на тренажере или по воде).

Плавание — это полная разгрузка позвоночника и суставов. В воде тело теряет до 90% своего веса. Это единственный вид спорта, где можно давать интенсивную кардионагрузку при ожирении или варикозе, не разрушая коленные и тазобедренные суставы ударной нагрузкой (как в беге или прыжках).

Происходит задействование всех групп мышц: плавание заставляет работать мышцы рук, спины, пресса, ног. Это приводит к гармоничному развитию тела, а не перекачке отдельных зон.

Происходит массажный эффект и лимфодренаж: давление воды улучшает венозный отток и отток лимфы. Это критически важно при похудении, чтобы не возникало отеков и целлюлит уходил быстрее.

Вода успокаивает нервную систему. Похудение на фоне стресса невозможно (растет кортизол, который "стопорит" сжигание жира). Плавание снижает уровень стресса.

При этом просто лежать на воде или плавать "в свое удовольствие" малоэффективно для жиросжигания. Лучший эффект дает интервальное плавание (50 метров быстро, 25 метров медленно) или аквааэробика.

Если плавание не подходит, тогда лучший выбор — эллиптический тренажер (орбитрек) и быстрая ходьба.

Почему не бег? Бег трусцой при лишнем весе (даже 10-15 лишних кг) — это ударная нагрузка на позвоночник и колени, которая может привести к микротравмам и отсрочить результат из-за травм.

Эллипс имитирует физиологичное движение, не создает ударной нагрузки и позволяет регулировать нагрузку так, чтобы держать пульс в "жиросжигающей зоне".

С точки зрения реабилитолога, тело должно быть не просто худым, а функциональным. Быстрое похудение без силовых нагрузок приводит к саркопении (потере мышечной массы). Кожа становится дряблой, а метаболизм замедляется.

Среди силовых нагрузок — лучший формат для похудения — пилатес (укрепляет глубокие мышцы, формирует осанку, учит чувствовать тело). Тренировки с собственным весом (отжимания, приседания, выпады) под контролем тренера тоже эффективны.

Не должно быть никаких становых тяг и приседаний со штангой на первых этапах, пока не окреп мышечный корсет.

Для того, чтобы похудение было "без вреда для здоровья", нужно соблюдать три медицинских принципа.

Контроль пульса: самое эффективное и безопасное жиросжигание происходит в аэробной зоне. Формула: 220 минус ваш возраст = максимальный пульс. Для сжигания жира нужно держать пульс на уровне 60-70% от максимального. Если пульс выше — включается анаэробный режим, и жир перестает расходоваться как топливо.

Постепенность (принцип суперкомпенсации): нельзя не заниматься год и пробежать 10 км. Врачи рекомендуют увеличивать нагрузку не более чем на 10-15% в неделю. Организму нужно время, чтобы адаптировать связки и сердечно-сосудистую систему.

Восстановление: мышцы и жиросжигание происходят не во время тренировки, а во время отдыха и сна. Без 7-8 часов сна процессы похудения блокируются на гормональном уровне.